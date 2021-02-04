Ягудин — об ошибке судей на юниорском ЧР: в какой-то момент усомнился в своей адекватности

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал ошибку судей в отношении Егора Рухина в произвольной программе на юниорском чемпионате России.

В ходе произвольной программы у юношей судьи ошиблись в отношении Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота: четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупов. Однако техническая бригада четверной сальхов посчитала как тройной. Вскоре результаты были пересмотрены, и Рухин, изначально занявший четвёртое место, стал обладателем бронзы.

«Нет никакого скандала. Если бы в протоколе всё так и осталось, что был отмечен тройной вместо четверного, тогда, наверное, можно было бы о чём-то говорить.

В какой-то момент усомнился в своей адекватности. Даже в эфире сказал в шутку соведущему, что я уже позвонил окулисту и он нас ждёт. Затем, когда Рухину всё же записали четверной и дали бронзу, пошутил, что отменяю запись.

Мы все живые люди, иногда совершаем ошибки. Ничего страшного не произошло. Всякое бывает, ошиблись впервые за долгое время. Не нужно никого наказывать», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.