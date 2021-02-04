Акатьева, занявшая первое место на ЧР среди юниоров, назвала победный прокат не идеальным

Россиянка Софья Акатьева, победившая на первенстве России по фигурному катанию, прокомментировала своё выступление в произвольной программе.



«Я очень рада, но прокат был не идеальным – были ошибки в первой половине, но я ещё не видела его со стороны. В целом я довольна, что хорошо получилось сделать четверной тулуп. На тренировках получалось катать программу лучше, второй тулуп иногда был даже лучше первого, и я пока не понимаю, почему были ошибки. Ещё обсудим с тренерами, в чём я ошиблась.

Подготовка к сезону после карантина начиналась в Новогорске – я начала распрыгивать тройные прыжки, а после возвращения на наш каток я начала распрыгивать тройной аксель. Стартов было не так много, как в прошлом сезоне, это расстраивало, но и заставляло делать от старта к старту программы лучше», — приводит слова Акатьевой ТАСС.