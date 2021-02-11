Бывшая российская фигуристка извинилась перед Оксаной Баюл

Бывшая российская фигуристка Эмма Гаджиева извинились перед олимпийской чемпионкой 1994 года Оксаной Баюл за своё высказывание в интервью. Гаджиева сказала, что Баюл была одной из фигуристок, которая приехала на Олимпиаду вторым номером. Оксане это не понравилось, и она обратилась к Гаджиевой в своём «инстаграме».

«За эти слова я уже извинилась в прямом эфире. К сожалению, я на слово поверила Татьяне Тарасовой, которая в прямом эфире сказала о том, что исторически так сложилось, что та, кто выигрывает предолимпийский чемпионат мира, не выигрывает Олимпийские игры. У меня ни в коем случае не было злого умысла. Конечно, это не снимает с меня ответственности, я должна была перепроверить информацию, но решила, что за великими тренерами перепроверять не нужно. Я исправилась в прямом эфире, который был после этих слов, и приношу свои извинения лично вам!» — написала Гаджиева в комментарии к посту Баюл.

Позднее Баюл удалила пост.