Станислава Константинова по плану нового тренера выступит на соревнованиях в конце марта

Тренер Виктория Буцаева подвела итоги первого месяца работы с бронзовым призёром Универсиады-2019 Станиславой Константиновой. В январе фигуристка завершила сотрудничество с тренером Александром Волковым, работающим в академии «Ангелы Плющенко».

«Впечатления от спортсменки у меня положительные, но в начале работы в новой группе всегда происходит всплеск эмоций, поэтому посмотрим, насколько её хватит. Пока она всё выполняет, что я прошу, и в том объёме, в котором нужно. Но прошёл только месяц нашего сотрудничества. Пока она не выкатывает программы в полном объёме — только куски, отдельно элементы. После перерыва, который случился после чемпионата России, мы начинаем вкатывать программы, чтобы хотя бы понимать, насколько быстро она готова восстановить форму.

После чемпионата России она каталась в шоу, а это другая история, нежели тренировочный процесс. Получается, сначала она выступала в шоу, потом я болела, а она в этом время не выходила на тренировки. Тренироваться стали с середины января. В общем, идёт рабочий процесс у нас. Я планирую, чтобы она выступила ближе к концу марта на всероссийских соревнованиях, но на данный момент конкретно о каком-то старте говорить рано», — приводит слова Буцаевой РИА «Новости».