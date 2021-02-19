Евгений Плющенко показал милое фото с четырёхмесячным сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с сыном Арсением, который родился в сентябре 2020 года. На снимке улыбающийся Плющенко держит сына в руках перед окном.
«Смотрим в одном направлении» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Арсений — второй сын Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. Первому сыну Саше 6 января исполнилось восемь лет. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
- 19 февраля 2021
-
10:13
-
09:13
-
00:32
- 18 февраля 2021
-
22:10
-
21:18
-
20:13
-
16:43
-
15:35
-
14:14
-
13:33
-
12:54
-
12:34
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:14
-
01:02
-
00:34
- 17 февраля 2021
-
23:04
-
22:43
-
19:58
-
18:12
-
17:16
-
01:26
- 16 февраля 2021
-
23:09
-
18:28
-
18:10
-
14:26
-
11:15
-
10:25
-
09:36
- 15 февраля 2021
-
22:32