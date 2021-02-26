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Этери Тутберидзе — Татьяне Тарасовой: спасибо огромное за драгоценные советы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поблагодарила Татьяну Тарасову, которая посетила ледовый дворец «Хрустальный» и побывала на тренировке её дочери Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, за драгоценные и авторитетные советы», – написала Тутберидзе, добавив хештег „благодарность“.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.