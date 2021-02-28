Прокат Туктамышевой в короткой программе КР, позволивший ей опередить Косторную. Видео

Вчера, 27 февраля, женщины откатали короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в столичном дворце спорта «Мегаспорт». По её итогам победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Дарья Усачёва, Елизавета Туктамышева стала третьей.



Отметим, что ученица команды Евгения Плющенко Алёна Косторная неудачно выступила с новой программой, заняв только шестое место. Именно с Косторной Туктамышева ведёт борьбу за путёвку на чемпионат мира, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Сегодня, 28 февраля, женщины выйдут на лёд, чтобы принять участие в произвольной программе. Начало — 17:50 мск.