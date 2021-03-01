Этери Тутберидзе — о финале Кубка России: полный пьедестал. Работаем дальше
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе подвела итоги соревнований одиночниц в финале Кубка России по фигурному катанию, который состоялся в Москве. Победу одержала Камила Валиева. Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва. Елизавета Туктамышева – четвёртая и первая из взрослых фигуристок.
Валиева упала после исполнения четверных тулупа и сальхова, а Хромых чисто исполнила оба прыжка, благодаря чему стала лучшей в произвольной программе.
«Финал Кубка России. Полный пьедестал. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.
Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе
Сегодня, 1 марта, стало известно, что Россию на чемпионате мира в женском одиночном катании представят Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
Камила Валиева: обогнать саму себя пока не получилось
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