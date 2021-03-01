Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Этери Тутберидзе — о финале Кубка России: полный пьедестал. Работаем дальше

Этери Тутберидзе — о финале Кубка России: полный пьедестал. Работаем дальше
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе подвела итоги соревнований одиночниц в финале Кубка России по фигурному катанию, который состоялся в Москве. Победу одержала Камила Валиева. Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва. Елизавета Туктамышева – четвёртая и первая из взрослых фигуристок.

Валиева упала после исполнения четверных тулупа и сальхова, а Хромых чисто исполнила оба прыжка, благодаря чему стала лучшей в произвольной программе.

«Финал Кубка России. Полный пьедестал. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе

Сегодня, 1 марта, стало известно, что Россию на чемпионате мира в женском одиночном катании представят Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Камила Валиева: обогнать саму себя пока не получилось
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021