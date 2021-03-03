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Американский журналист: взрослая карьера Косторной закончилась не начавшись?

Американский журналист: взрослая карьера Косторной закончилась не начавшись?
Фигурное катание / Гран-при 0
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Американский спортивный обозреватель Филипп Херш прокомментировал непопадание Алёны Косторной в основной состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция). Турнир пройдёт с 22 по 28 марта. Косторная вошла в число запасных.

«Взрослая карьера Косторной закончилась не начавшись? Фигуристки вроде Валиевой и Хромых будут выступать среди взрослых в следующем сезоне. Косторная выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при минувшего сезона, когда чемпионат мира был отменён. Однако в этом году она не смогла попасть в состав сборной России на чемпионат мира», — написал Херш в своём «твиттере».

В состав сборной России на чемпионат мира вошли Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019).

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