Татьяна Навка отреагировала на возможное возвращение Алёны Косторной к Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на информацию о том. что фигуристка Алёна Косторная может покинуть группу Евгения Плющенко и вернуться в команду своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.
«Считаю, это решение самого спортсмена. Если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у неё будут на то свои действительно веские основания. Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алёну в данном случае нельзя. Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим всё сказано. Выводы делайте сами», — приводит слова Навки «RT на русском».
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019).
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