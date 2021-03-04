Туктамышева: моя цель — выступить на ОИ. Дважды мне это не удавалось, но шанс остаётся

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о заключительном этапе подготовки к чемпионату мира в Стокгольме (Швеция), а также о готовности бороться за путёвку на Олимпиаду — 2022.
«Подготовка к чемпионату мира? Будем работать над чистотой исполнения всех элементов. Как именно, пусть останется нашим с Алексеем Николаевичем профессиональным секретом. Подробный план мы вообще пока не обсуждали, но уверена: подготовка будет интенсивной и плодотворной.
Планирую ли усиливать контент? Мы усилили его к финалу Кубка России, включив новый каскад во второй части произвольной программы. Осваивать какие-то новые элементы уже нет времени.
Думаю ли о завершении карьеры? Нет. Моя цель — выступить на Олимпиаде. Дважды мне не удалось пробиться в состав олимпийской сборной, третий шанс остаётся. Пока не начались соревнования, все в равных условиях. Буду бороться, а там посмотрим.
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