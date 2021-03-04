«Какая фигура, какая пластика!» Подписчики оценили тренировку Трусовой по хореографии

Российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» разместила видео, на котором демонстрируется фрагмент её тренировки по хореографии.



«Современная хореография с Алексеем Захарченко», — подписала видео Трусова.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Трусовой в «Инстаграме».

Подписчики Трусовой оценили способности Александры. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.



«Нереальная пластичность. Просто космос!»

«Обалденно, Саша не перестаёт удивлять».

«Это твоё. С нетерпением ждём новых олимпийских программ».

«Какая фигура, какая пластика, восторг!»

Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.