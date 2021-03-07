«Я очень старался для Вас». Сын Плющенко поздравил Мишина с днём рождения

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, поздравил заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с днём рождения. Саша принял участие в юбилейном шоу в Санкт-Петербурге, посвящённом Мишину.



«На юбилее Великого тренера — Алексея Николаевича Мишина в Санкт -Петербурге! 80 лет — Величайшему тренеру современности! Питер – город, где я родился. Спасибо за такую поддержку! Я очень старался для Вас», — написал Саша Плющенко на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, вчера, 6 марта, состоялось возвращение чемпионки Европы Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе, которую она покинула в межсезонье-2020, чтобы перейти в академию «Ангелы Плющенко».

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