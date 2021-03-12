Елизавета Туктамышева показала фото в эффектном красном платье

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка привела цитату Элизабет Тэйлор и показала фото в эффектном красном платье.
«Как говорила Элизабет Тэйлор: «Налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», — подписала снимок Елизавета.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Елизавета вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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