Елизавета Туктамышева показала фото в эффектном красном платье

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка привела цитату Элизабет Тэйлор и показала фото в эффектном красном платье.

«Как говорила Элизабет Тэйлор: «Налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», — подписала снимок Елизавета.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Елизавета вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.



В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.