Сергей Воронов оценил шансы россиян на чемпионате мира по фигурному катанию

Двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов оценил шансы россиян на чемпионате мира в Стокгольме. Соревнования пройдут с 24 по 28 марта.

«Анализируя расклады в парном турнире, не хотел бы быть в роли предсказателя, как это сейчас модно говорить «эксперта». Все эти пары — и китайцы Суй — Хань, и Вова Морозов с Женей Тарасовой, и Мишина — Галлямов, и Бойкова — Козловский, могут откатать хорошо, имеют шансы попасть на пьедестал почёта. Мне кажется, чемпионат мира — это тот старт, где выигрывают не техникой, а психологией. У кого окажутся нервы крепче и будет спокойствия больше, тот и выйдет из этой битвы победителем.



У наших девочек вопрос завоевания трёх квот и не стоит, это само собой разумеющееся. Возможно, есть шанс занять весь пьедестал, но для этого каждая должна показать свою лучший прокат. Соперницы сильные — японка Кихира, кореянки, американки. В целом чемпионат мира будет любопытным из-за необычного формата.



Что касается мужчин, то прежде всего хочется пожелать Мише Коляде такого уверенного и хорошего катания, какое он показывает в этом сезоне под руководством Алексея Николаевича Мишина. Жене Семененко — спокойных нервов и просто получать удовольствие и делать своё дело. И тогда, думаю, ничего невозможного нет — завоевать три путевки, чтобы в следующем году одиночники представляли Россию втроём.



Коляде по силам бороться за место в пятёрке точно. А при определённых обстоятельствах — и за место в тройке. Дай бог!» — цитирует Воронова сайт «Матч ТВ».

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