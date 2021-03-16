Елизавета Туктамышева: мне кажется, или это первое моё фото с бабулей?

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала семейное фото в своём «инстаграме».
«Семейное селфи перед отъездом в Москву! Мне кажется, или это первое моё фото с бабулей?» — подписала снимок спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Елизавета вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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