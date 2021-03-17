Лайшев объяснил, почему штаб Тутберидзе поедет на ЧМ всем составом вопреки ограничениям

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что на чемпионат мира-2021 в Стокгольм (Швеция) отправятся Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. По правилам, введённым из-за коронавируса, на турнир допускается только один тренер для одного спортсмена. От «Самбо-70» в Стокгольме выступят россиянка Анна Щербакова и представитель Грузии Морис Квителашвили.



«Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроём — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов», — приводит слова Лайшева «Спорт-экспресс».

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