Траньков: жизнь в «пузыре» на ЧМ сильно повлияет на психологическое состояние фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением, как жизнь в так называемом «пузыре» повлияет на психологическое состояние фигуристов. Напомним, все спортсмены, которые примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию, будут жить в «пузыре», который призван минимизировать риск распространения коронавируса. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.



«Жизнь в «пузыре» сильно повлияет на психологическое состояние спортсменов, но не только это, но и в целом правила проведения чемпионата мира. Да, фигуристам будет позволено общаться только с тренерами и медицинским штабом, но это нормальная ситуация для фигурного катания. Ты видишь жену и детей гораздо реже, чем тренеров и хореографов», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).

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