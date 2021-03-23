Писеев — о ЧМ: не исключаю неожиданностей. Вдруг на лёд выйдет великолепная неизвестная

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев поделился ожиданиями от выступления россиянок на чемпионате мира, который стартует в Стокгольме завтра, 24 марта.

«Женское одиночное — сейчас вид номер один в фигурном катании. Наши так его подняли. Какие сейчас четверные прыжки! Это какой-то космос. Другое дело, что на этом чемпионате много будет зависеть от характера.

Чемпионат на «Эрикссон Глоб» пройдёт в необычнейших условиях. Представьте себе «пузырь», некое одиночество, недостаток общения, замкнутость обстановки. Именно замкнутость — никуда не пойдёшь. Даже гостиница входит в комплекс спортивной арены. Кто выдержит, проявит твёрдость и, повторю, характер, тот добьётся. Все трое — Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева — могут бороться за высшие места. Какие у них программы! Прежде всего Аня Щербакова, Саша Трусова — удались бы четверные. Лиза Туктамышева здесь выигрывала чемпионат Европы 2015 года, и если пойдут у неё коронные тройные аксели в короткой и произвольной…

Наивно думать, будто не будет конкуренции: японка Рика Кихира, американки. Не исключаю других неожиданностей. Всё-таки пролетело два года, и вдруг выйдет на лёд великолепная неизвестная. Уверен, в женском одиночном мы представлены прекрасно», — цитирует Писеева «Российская газета».

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