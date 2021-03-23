Сергей Воронов поделился мнением о разнице московской и петербургской школ парного катания

Двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России по фигурному катанию, а ныне тренер Сергей Воронов поделился мнением о противостоянии петербургской и московской школ парного катания.



«Есть ли противостояние Санкт-Петербурга с Москвой? Во-первых, Москва и Петербург соревнуются испокон веков. Северная столица — купеческая, поребрик — бордюр, «Спартак» — «Зенит», Большой театр — Мариинка. Помню, хореографы, которые приходили из Мариинского театра, говорили, что Майя Плисецкая не так руки ставит, что это неправильная позиция. Но, несмотря на все эти разговоры, Плисецкая была знаменитой на весь мир великой балериной. Это я к тому, что всё относительно. Всем понравиться нельзя.



Если же говорить о парном катании, давайте посмотрим на личность Максима Транькова. Сам он из Перми, состоялся как парник в Санкт-Петербурге, причём работал и у Великовых, и у Олега Васильева, да и у Москвиной какое-то время катался. И только потом он оказался в Москве, где добился своих наивысших наград с другой партнёршей. В совокупности, как мне кажется, Макс добавляет Тарасовой и Морозову какой-то особенный санкт-петербургский стиль.

Мог бы я охарактеризовать эти стили? Ну, давайте так. Артур Сихарулидзе. Он по жизни мне всегда представлялся очень интеллигентным человеком, а на льду был абсолютным джентльменом. Сергей Гриньков, который катался с Екатериной Гордеевой, — чисто московская школа. Идеальные линии, идеальная синхронность. Всё настолько безупречно, что даже простые элементы кажутся каким-то волшебством на льду. Недавно пересматривал старые видеозаписи, в очередной раз восхитился», — приводит слова Воронова «RT на русском».