Сергей Воронов: «Пузырь» — это комфортная тюрьма. Какой-то железный занавес

Двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России по фигурному катанию, а ныне тренер Сергей Воронов рассказал об отрицательных сторонах пребывания в так называемом «пузыре». Напомним, все спортсмены, которые примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года, будут жить в «пузыре», который призван минимизировать риск распространения коронавируса. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«Пузырь» — это такая комфортная тюрьма, скажем так. Я же человек, который не любит сидеть в четырёх стенах, поэтому любое ограничение в этом отношении для меня некомфортно. Когда я оказался в подобной ситуации впервые, всё страшно напрягало. Приезжаешь, у тебя берут тест — и целые сутки ты не выходишь из номера. Три раза в день приносят еду, питьё, но в комнате никто не убирается, не имеет права даже войти. Ни тренер, ни персонал — никто.
В этом плане разделение на «чистую» и «грязную» зоны очень строго соблюдается. Понятно, что все неудобства носят прежде всего психологический характер: на дворе XXI век, границы открыты, люди постоянно путешествуют, перелететь из России в Америку не составляет никакого труда. Заплатил — и полетел. А сейчас, получается, всех насильственно поставили в какие-то абсолютно новые условия. Какой-то железный занавес», — приводит слова Воронова «RT на русском».
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