Чемпионка ОИ Тара Липински предсказала золото Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 1998 года в женском одиночном катании американка Тара Липински предположила, что россиянка Анна Щербакова завоюет золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Сегодня, 24 марта, фигуристки представят короткую программу.
«В прошлом году казалось, что на пьедестале будут только россиянки. В этом году на вершине чуть больше места. У Японии с Рикой Кихирой есть шансы на пьедестал. Но мой прогноз на золото — Анна Щербакова с её невероятной стабильностью и упорством, которые она демонстрирует на протяжении сезона», — приводит слова Липински ABC News.
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