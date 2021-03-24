Слуцкая: Трусова психологически убила конкурентов на тренировке

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение, что Александра Трусова, которая, вчера, 23 марта, исполнила пять четверных прыжков на тренировке на чемпионате мира в Стокгольме, нанесла конкуренткам серьёзный психологический удар.

«Это очень здорово, что наша российская девочка владеет всеми четверными прыжками. Да, на самом деле это из разряда фантастики. Ещё несколько лет тому назад мы не могли представить, что планка будет поднята настолько высоко. И, думаю, на тренировке Саша уже психологически многих конкурентов убила», — цитирует Слуцкую «Р-Спорт».

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