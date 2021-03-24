Одна фигуристка снялась с чемпионата мира в Стокгольме перед короткой программой

Представительница Гонконга Йи Кристи Люн снялась с чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Причина такого решения не уточняется. В короткой программе она должна была выступать под 24-м номером.

Ранее белорусская фигуристка Виктория Сафонова была исключена из состава участников соревнований. ISU сообщил, что по результатам тестирований был выявлен один положительный случай заражения коронавирусом. Союз и оргкомитет турнира не стали разглашать имя заболевшего, «уважая конфиденциальность соответствующего лица». Вероятнее всего, заболевшим участником является именно Сафонова. Зараженный человек и все, кто контактировал с ним, изолированы.

Россию в короткой программе представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

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