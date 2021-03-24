Авербух: Щербакова и Туктамышева — большие умницы!

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух подвел итоги выступления фигуристок в короткой программе на чемпионате мира.

Анна Щербакова лидирует, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

«В первую очередь хочется поздравить Аню Щербакову и Лизу Туктамышеву — они большие умницы! Вместе с тем хочу поздравить Этери Тутберидзе. Знаем, какая сложная была подготовка, как Аня набирала форму… Щербакова выступила волшебно — это огромная заслуга как самой Ани, так и тренерского штаба.

Огромный респект и бесконечное уважение Алексею Николаевичу Мишину. То, что показала Лиза — дорогого стоит. Чемпионка Европы в Стокгольме в 2015 году, и вот сейчас она показывает такой уровень… Она в тройке после короткой программы! Очень чистое исполнение тройного акселя. Браво, Лиза! Всё сошлось», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.