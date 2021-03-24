Авербух пожелал Трусовой «забить гол престижа» в произвольной программе
Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух пожелал Александре Трусовой, провалившей короткую программу, успешно выступить в произвольной.
Трусова не стала исполнять тройной аксель, ограничилась прыжком в 2,5 оборота. Также Александра допустила грубую ошибку при исполнении каскада: фигуристка неудачно приземлила тройной лутц и не смогла добавить к нему второй прыжок, чтобы завершить каскад. Трусова после короткой программы только 12-я.
«Саше Трусовой пожелаю собраться в произвольной программе. Выражаясь футбольным языком, забить гол престижа. Соревнования не проиграны, пока они не завершены. Это был не день Саши Трусовой», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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А Трусова загнала себя в западню. Либо опозорится, либо войдёт в историю как величайшая фигуристка. Саша идёт ва-банк!
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