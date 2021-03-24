Ягудин: зная боевой характер Трусовой, ничего не потеряно

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Анна Щербакова лидирует, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

«По поводу Ани и Елизаветы вопрос промежуточных результатов не особо актуален, мы все всё видели. Идеально исполненные программы и первое и третье место соответственно. Они просто вышли, чисто откатались и выполнили свою работу. В произвольной будет другая история и другая жизнь.

Очень обидно за Сашу Трусову, это правда. Она совершила абсолютно несвойственную ей ошибку, команда не стала рисковать. У них не шёл тройной аксель на утренней тренировке, и они решили пойти с двойным акселем. Откатать более простым способом, чтобы в произвольной штурмовать высоты со всеми её четверными прыжками. Тут она их выполняет практически безукоризненно. Очень удивил срыв каскада тройной лутц-тройной тулуп. Для Саши этот элемент, как для меня зашнуровать коньки. При повторе видно, она, как бы это смешно и грустно не звучало, просто перекрутила первый прыжок и перескочила, из-за чего не получился каскад.

Саша очень достойно выглядела все эти дни на тренировках. Мы знаем, что она может сделать в произвольной программе огромное количество четверных, здесь бы один прокат, на котором она прыгнула пять четверных прыжков. Ничего не потеряно, зная Сашу и её боевой характер – будем болеть и ждать от неё произвольной», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.