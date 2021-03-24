«Прям жалко девчонку». Уткин — о провале Трусовой в короткой программе
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ошибку российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Трусова не стала исполнять тройной аксель, ограничилась прыжком в 2,5 оборота. Также Александра допустила грубую ошибку при исполнении каскада: фигуристка неудачно приземлила тройной лутц и не смогла добавить к нему второй прыжок, чтобы завершить каскад. Трусова после короткой программы только 12-я.
«Бедная, бедная Трусова. Прям жалко девчонку», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
Лидерство после короткой программы захватила россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире.
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