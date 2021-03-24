«Двенадцатая — значит, двенадцатая». Рудковская — о провале Трусовой в короткой программе

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и совладелица его академии, не смогла прокомментировать выступление 16-летней подопечной своего мужа Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Я не смотрела. Даже не знаю, какая она сейчас. Двенадцатая? Ну хорошо, двенадцатая — значит, двенадцатая. Я не видела, поэтому никак не могу прокомментировать», — приводит слова Рудковской Sport24.

Трусова не стала исполнять тройной аксель, ограничилась прыжком в 2,5 оборота. Также Александра допустила грубую ошибку при исполнении каскада: фигуристка неудачно приземлила тройной лутц и не смогла добавить к нему второй прыжок, чтобы завершить каскад. Трусова после короткой программы только 12-я.