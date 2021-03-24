Анна Щербакова завершит выступление фигуристок в произвольной программе на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова завершит выступление женщин в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Щербакова выйдет на лёд в пятницу, 26 марта, в 23:46 по московскому времени.

Соревнования в произвольной программе у женщин начнутся в 20:00 мск. Фигуристки выйдут на лёд в порядке, обратном местам, занятым в короткой программе – от 24-го к первому. Александра Трусова, провалившая свой прокат, получила 13-й стартовый номер и откроет третью из четырёх разминок в 22:11. Елизавета Туктамышева, занимающая перед произвольной программой третье место, выйдет на лёд в 23:30.

Напомним, что в сильнейшую разминку также вошли японки Каори Сакамото и Рика Кихира, представительница Южной Кореи Йелим Ким и американка Карен Чен.