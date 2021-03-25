Бестемьянова: Кихира проиграла, так как получила два серьёзных минуса в технической части

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступление японки Рики Кихиры в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Кихира заняла второе место, уступив лишь россиянке Анне Щербаковой, которая опережает японку на 1,92 балла. Некоторые болельщики предположили, что судьи несправедливо занизили оценки японке.

«Считаю, что оценки после короткой программы честные и абсолютно заслуженные. У Кихиры тоже были очень высокие баллы за компоненты… При этом у неё был недокрученный тройной аксель – это большая ошибка, которая влечёт за собой сильный минус, и недокрученный каскад, в котором она не докрутила тулуп, что было видно на замедленной записи.

Кихира проиграла, потому что она получила два серьёзных минуса в технической части, оценки за компоненты тут ни при чём. Всегда найдётся кто-то с претензиями, мы не должны обращать на это внимания», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.