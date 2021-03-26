Бестемьянова – о падении Щербаковой на тренировке: потом она выйдет и сделает, как надо

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сделала прогноз на выступление фигуристок в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

На утренней тренировке лидирующая Анна Щербакова четырежды упала в прокате произвольной программе. Другая россиянка Александра Трусова после срыва каскада в короткой программе занимает только 12-е место.

«У Трусовой вряд ли есть шансы на золото. Она прекрасно катается, и, если всё сложится удачно, вполне может попасть в призы. Я на это очень надеюсь. Что касается Щербаковой, то она очень стойкий спортсмен. Падения на тренировках? На тренировках она может делать всё, что угодно. Потом она выйдет, и всё сделает, как надо. Психологически она очень устойчивая», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.