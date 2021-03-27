Боброва: в женском одиночном катании на ЧМ было просто сумасшествие. Полночи не спала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась эмоциями после исторического выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
«Не могу не высказаться по поводу вчерашнего сумасшествия на чемпионате мира в женском одиночном катании. Плакала вместе с вами, после этого полночи не спала.
Начну с нашей чемпионки, Анечки Щербаковой. Какая утончённая, хрупкая, но с таким невероятным характером. Она абсолютно точно заслужила эту победу, и я за неё очень рада.
Понятно, что Трусова ехала не за этим местом, но после провала короткой программы с двенадцатого место пойти на риск и заявить пять четверных и неплохо откатать программу. Это говорит о железном характере. Наши девочки большие молодцы», — сказала Боброва в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
- 27 марта 2021
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:04
-
02:51
-
01:55
-
01:43
-
01:31
-
01:19
-
01:12
-
01:01
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:32
-
00:26
-
00:21
-
00:18
-
00:15
-
00:11
-
00:08
- 26 марта 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:39
-
23:15
-
22:58
-
22:49
-
22:30
-
22:21
-
21:33
-
21:19
-
20:47
-
20:35