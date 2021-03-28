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Результаты произвольного танца дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию

Результаты произвольного танца дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) танцевальные дуэты показали произвольную программу. По итогам проката победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов за произвольную программу получили 133,02 балла. Второй результат показала канадская пара Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые за произвольную программу получили 130,98 балла. Третьими в произвольной программе стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, чью произвольную программу оценили в 128,55 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду. Произвольная программа.

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 133,02
2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 130,98.
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 128,55.
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 127,54.
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 125,75.

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