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Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления танцевальных пар

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления танцевальных пар
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) танцевальные дуэты показали две программы. По итогам двух прокатов победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Второй место заняли представители США Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью. В тройке лучших финишировали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. Ещё одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин, допустившие ошибку в ритмическом танце и блестяще откатавшие произвольный, — заняли пятое место.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду. Итоговые результаты.

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.
3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 127.54
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77.

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