Трусова: решение о пяти четверных прыжках приняла я сама, когда узнала, что поеду на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что решение прыгать пять четверных прыжков на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) она принимала самостоятельно.
«Решение о пяти четверных прыжках принимала я сама, я так решила после последнего турнира, когда узнала, что еду на мир. Такой контент я готовила и на предыдущий чемпионат мира, который отменили.
Я очень рада, что этот чемпионат провели, мы очень ждали его, конечно. Любые соревнования для меня — это очень важно, очень большой опыт, и я буду стараться улучшаться, исправлять свои ошибки», — приводит слова Трусовой ТАСС.
Трусова — первая фигуристка, сумевшая исполнить два четверных прыжка, сальхов и тулуп во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.
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