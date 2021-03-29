Драчёв: дай бог, чтобы конкуренция между Плющенко, Тутберидзе и другими продолжалась

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему популяризация фигурного катания в стране только улучшает результаты.

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристы завоевали шесть медалей, что является лучшим результатом за 22 года.

«Мне нравится, что в фигурном катании работают группами. Это то, чего мы никак не можем наработать в биатлоне. Дай бог, чтобы конкуренция между Плющенко, Тутберидзе и другими тренерами только продолжалась, ведь это приносит колоссальный результат. Просто приятно смотреть на всё это. Жаль, что мало медалей разыгрывается в фигурном катании.

Телевизионные шоу и правильная работа в медиа также дали толчок для развития вида спорта. Эта огромная работа десятилетия даёт плоды сейчас. Посмотрите, сколько детей занимается, катается на коньках! Все катки постоянно заняты. Фигурное катание идёт просто на ура», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.