Американский тренер: слышал, Плющенко хорошо платит. На месте Трусовой я бы остался у него

Американский тренер Александр Уряшев посоветовал Александре Трусовой продолжить тренировки в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, куда она перешла около года назад.
Несмотря на смену тренера, Трусова не сумела завоевать золото, став бронзовым призёром чемпионата мира.
«Сейчас я не жду возвращения Трусовой к Тутберидзе. Если бы Александра провалилась и не взяла медаль, вероятно, она бы задумалась об этом. А в данный момент — нет. По двум причинам. Причина первая — финансовая ситуация. Я слышал, что Плющенко хорошо платит за работу у него. Это очень важно для семьи. Вторая причина — там Щербакова, Усачёва, Валиева, Косторная.
Будь я на месте Трусовой, не думаю, что стал бы возвращаться к Тутберидзе, поскольку чувствовал бы, что хорошие деньги от нового тренера — это номер один, даже если он не так сильно мне помогает как специалист. Может быть, я задумался бы об уходе не к Этери, а к кому-то другому», — сказал Уряшев в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.
Уряшев — бывший чемпион Украины по фигурному катанию, который давно живёт и работает тренером в США.
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