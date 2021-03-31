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Глава ФФККР отреагировал на обвинения в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов

Глава ФФККР отреагировал на обвинения в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на высказывания американского журналиста Дэйва Лиза, который заподозрил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.

«Не видел эту новость, но это какой-то бред. Полная ерунда. Разве могут американцы что-то хорошее о нас написать?» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Лиз заявил перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), что, по его сведениям, многие российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.

«Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — написал Лиз в комментариях к подкасту The Skating Lesson с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.

Ранее высказывание американца прокомментировал директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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