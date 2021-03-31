Глава ФФККР отреагировал на обвинения в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на высказывания американского журналиста Дэйва Лиза, который заподозрил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.

«Не видел эту новость, но это какой-то бред. Полная ерунда. Разве могут американцы что-то хорошее о нас написать?» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Лиз заявил перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), что, по его сведениям, многие российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.



«Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — написал Лиз в комментариях к подкасту The Skating Lesson с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.



Ранее высказывание американца прокомментировал директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.