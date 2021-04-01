Лайшев пригрозил Рудковской судом за распространение слухов о его семье

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев пригрозил судебным разбирательством Яне Рудковской, супруге двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.
Ранее Рудковская, комментируя ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего её женой Алексея Ягудина, заявила: «Хорошо, что я «жена Ягудина», а не «муж Тутберидзе». В ответ на это Лайшев назвал её полной дурой. После этого Рудковская выступила с гневным заявлением в адрес Лайшева.
«Если есть такая возможность, передайте Рудковской, что у нас никакой «внутренней кухни» нет. Мы высокоинтеллигентные люди, те обзывательства, что я живу с Этери Георгиевной, – возмущению нет предела! У меня есть семья и четверо детей. При всех высказываниях и прочих делах я готов подать на Рудковскую в суд, если она будет дальше развивать про мою семью такие гадкие слухи.
Мне, шестидесятилетнему человеку, говорить такие вещи – я не могу не реагировать. У меня есть семья, и в ней есть вопросы: «Папа, почему так говорят?» Я же не могу сказать, что есть вот такая бестолковая Рудковская, которая говорит такие вещи. Она хочет испортить мою семью? Это самое некрасивое, бескультурное и неприличное дело.
Я педагог, на которого равняются поколения, я 30 лет директор школы. На меня равняются великие учителя и серьёзные люди. Ямбург, великий человек и педагог, советуется со мной. Всё поведение этой семьи — хулиганство. Они только и могут, что собирать подобные шоу. Мой авторитет высокий. Меня знают многие руководители, родители и дети. Я выпустил не одно поколение воспитанников. Помимо этого я профессор и доктор наук. Перед кем мне оправдываться? Меня втянули в эту игру, я просто не должен был отвечать ни на что.
Рудковскую и Плющенко очень хорошо показали в Comedy Club, очень точно. Он был в костюме своём, а она отвечала на вопросы. Это их лицо», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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