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Трансляция соревнований фигуристок обошла показ футбольного матча Россия – Словения

Трансляция соревнований фигуристок обошла показ футбольного матча Россия – Словения
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), состоявшаяся 26 марта на Первом канале, заняла седьмое место в рейтинге 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте от четырёх лет и старше. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope. Трансляция отборочного матча к чемпионату мира 2022 года по футболу на Первом канале, в ходе которого сыграли сборные России и Словении заняла в рейтинге 21-е место.

Рейтинг произвольной программы у женщин составил 4,1%, охват аудитории — 10,9%, а её доля – 17,1%. В то же время рейтинг матча России — Словения составил 3,4%, а охват аудитории и её доля 8,2% и 11,5% соответственно.

Отметим, что рейтинг женской произвольной программы оказался самым высоким из всех выступлений чемпионата мира по фигурному катанию. Данные были сформированы по итогам минувшей недели (22-28 марта).

Напомним, золотую медаль на чемпионате мира в Стокгольме завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.

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