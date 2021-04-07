Этери Тутберидзе поблагодарила зрителей шоу «Чемпионы на льду»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовала общую фотографию всех участников шоу «Чемпионы на льду», которое прошло накануне в Москве.

«Шоу TeamTutberidze 2021. #спасибозрителям», — написала Тутберидзе.

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

В шоу выступили все действующие российские чемпионы мира: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на лёд вышли двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Алёна Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.