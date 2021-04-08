Ирина Слуцкая: на днях дочь спросила: «Мам, ты рофлишь?»

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что её дети часто используют незнакомые ей слова.
«Полный ЛОЛ. Продолжаем пополнять словарь отчаявшихся родителей. На повестке дня — слова «лол», «кек» и «рофл»...
«Мам, ты рофлишь?» — на днях спросила меня Варя, когда я не поняла какой-то прикол из интернета. Что я, простите, делаю? Рофлю? Это как?! Или этот «лол» вечный. Иногда меняют его на «кек»… Как оказалось, все эти словечки означают примерно одно и то же. Но в чём разница?
Как мне рассказали дети:
Лол – английская аббревиатура LOL = laugh out loud («громко смеяться вслух»).
Рофл — или ROFL = rolling on the floor laughing («катаюсь по полу от смеха»). Но: «Ты рофлишь?» = «Ты шутишь, издеваешься?»
Кек = тот же самый «лол», только он вылез из компьютерных игр.
Сколько разных словечек можно сказать вместо банального «мне смешно». Ну, будем знать», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
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