Дизайнер — о посте Баюл про плагиат в наряде Загитовой: у неё деньги заканчиваются

Владимир Мандриков, стилист и модный дизайнер, прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки Оксаны Баюл по поводу наряда российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. Баюл намекнула, что дизайнер скопировала платье Загитовой с её наряда 1995 года.



«Совершенно глупый пост от Баюл. Программа Загитовой была поставлена под испанскую музыку и платье совершенно подходит под это. В балетах Большого театра используется точно такие же платья. Это полный бред на самом деле, Баюл сделала это для поднятия собственного рейтинга и напоминания о себе. Ничего больше она не преследовала.

Человек живёт в США, всё закрыто, карантин, нет шоу и деньги заканчиваются. Надо же привлекать публику к себе каким-то образом и поэтому девушка не первой свежести решила что-то выдумать и как-то подработать», — цитирует Мандрикова Sport24.