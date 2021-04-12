Татьяна Волосожар: Траньков решил показать нам с дочкой, как добыть берёзовый сок
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что её супруг Максим Траньков показал, как добывать берёзовый сок.
«Вчера Макс решил показать нам с Ликусей, как добыть берёзовый сок. Для ребёнка это оказался целый аттракцион! Сок из дерева, вау! Да ладно, не только для ребёнка, я сама была в восторге. Так интересно! Мы вчера с утра уехали на тренировку, и Лика весь день спрашивала: „А сок там капает?“ Сегодня побежала проверять сколько набралось! А накапало где-то пол-литра, наверное. Вкусно оказалось!» — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. О второй беременности Волосожар сообщила в январе 2021 года.
«Всегда любила вкусно поесть». Татьяна Волосожар — о диете во время беременности
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