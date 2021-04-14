Александра Трусова сообщила, что книга о ней стала бестселлером в Японии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что книга «Девочка, победившая гравитацию», которая посвящена ей, стала бестселлером в Японии. Автором книги является Елена Зотова.

«Друзья! Я счастлива, что так много людей во всём мире заинтересовалось моей книгой! Особенно приятно, что книга стала бестселлером в стране фигурного катания, Японии. Поверьте, это большая честь для меня!» — написала Трусова в своём «инстаграме».

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию Трусова занимала 12-е место после короткой программы, но по итогам произвольной смогла подняться на третью позицию. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева.



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