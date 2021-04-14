Плющенко: официально с Арутюняном не заключали соглашений, но договорённость есть

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился подробностями переговоров с тренером трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэлем Арутюняном.
«Официально мы не заключали никаких соглашений, но договорённость насчёт совместной работы у нас есть. Вместе с Арутюняном мы придумали очень много форм такого сотрудничества, просто я не готов сейчас говорить о каких-либо договорённостях, поскольку понимаю, что пандемия в любой момент может разрушить любые наши планы.
Когда все решения будут согласованы и оформлены официально, я обязательно об этом сообщу. Главное, что наши намерения взаимны, и мы очень постараемся реализовать все наши задумки.
Сегодняшний день работы в академии показал, что у нас полное взаимопонимание. Рад, что Рафаэлю у нас очень понравилось. Он под впечатлением, и мы, не скрою, тоже», — приводит слова Плющенко «RT на русском».
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