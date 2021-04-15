Семененко признался, что его вдохновили выступления Щербаковой и Туктамышевой

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, что выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которые заняли первые два места в короткой программе на командном чемпионате мира, мотивировали его на выступление. Семененко обновил личный рекорд в короткой программе, который теперь составляет 88,86 балла.

«Впечатления положительные, очень понравилась здешняя атмосфера. Понравилось выступать перед публикой, я давно не выступал перед таким количеством зрителей. Всем большое спасибо за поддержку.

Пока шёл на разминку, краем глаза увидел, что наши девочки хорошо откатали. Естественно, это дало мотивацию выступить хорошо. Девчонки все молодцы», — приводит слова Евгения Семененко «Р-Спорт».