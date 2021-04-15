Нэйтан Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — 5-й, Семененко — 7-й

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Он показал результат 109,65 балла, в том числе 61,95 балла за технику и 47,70 балла за компоненты.
Российские фигуристы Михаил Коляда (93,42 балла) и Евгений Семененко (88,86 балла) стали пятым и седьмым соответственно.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 109,65 балла.
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12.
3. Джейсон Браун (США) — 94,86.
4. Кевин Эмоз (Франция) — 94,69.
5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42.
6. Роман Садовский (Канада) — 89,61.
7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86.
8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28.
9. Сёма Уно (Япония) — 77,46.
10. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32.
11. Нам Нгуен (Канада) — 66,89.
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