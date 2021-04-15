Слуцкая — о снижении баллов Щербаковой за ребро на флипе: надо было к чему-то придраться

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями после короткой программы одиночниц на командном чемпионате мира.

«Девчонки откатались на самом высоком уровне. Лиза Туктамышева даже превзошла саму себя. Правда, очень удивлена её второй оценке — она очень низкая. Лиза с большой уверенностью катала очень сложный контент — это было намного увереннее, чем на чемпионате мира. Лиза — мой герой!



Аня Щербакова — умничка, справилась со всеми элементами и обновила рекорд. Она была легка, изящна и грациозна. На неё было очень приятно смотреть.



Судьи заметили у Ани ребро на флипе? Придираться можно ко многим вещам. Я, например, не стала бы обращать на это внимание — элементы были выполнены чисто и красиво. Видимо, им надо было к чему-то придраться. У Ани никогда не было внутреннего ребра на флипе.



Что касается Кихиры, то она как посыпалась на ЧМ, так до сих пор и не может собраться. Конечно, хотелось бы видеть её среди конкурентоспособных спортсменов, потому что она достаточно талантлива, владеет сложными элементами. Но для начала ей стоит разобраться со своими психологическими проблемами — она не может собраться на выступлениях», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.